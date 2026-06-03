Черна гора забрани достъпа на група от Белград преди срещата на върха ЕС-Западни Балкани

Група от 90 души, пристигнала от Белград, е била задържана и ще бъде изпратена обратно в Сърбия от летището в Тиват, Черна гора, където в петък ще се състои срещата на върха ЕС-Западни Балкани, съобщи черногорското издание „Виести“. Групата е била означена от черногорската полиция като „лица от интерес“.

Полицейското управление в Тиват е забранило на групата да остане на територията на Черна гора, като групата е задържана на летището в Тиват, извършени са детайлни проверки за сигурност и лицата ще бъдат изпратени обратно в Белград с първия възможен полет, пише БТА.

Групата е пристигнала в Тиват с чартърен полет и при проверката за сигурност е отказала да каже на полицията каква е целта на пътуването до Черна гора.

„Виести“ посочва, че някои от лицата на полета от Белград имат криминално досие, а според информация на полицията те са пристигнали, за да осигурят неформално безопасното пристигане и престой на сръбския президент Александър Вучич, който ще вземе участие в срещата на върха ЕС-Западни Балкани на 5 юни.

Летището в Тиват е под засилен полицейски контрол на фона на предстоящата среща на върха ЕС-Западни Балкани, за която в града ще пристигнат тази седмица висши представители от Брюксел, както и от страните в региона. Полицията наблюдава летището поради опасения от хибридни действия.