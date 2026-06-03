САЩ: Очакваме Канада и Европа да осигурят повече самолети и кораби за отбраната на НАТО

САЩ очакват европейските съюзници от НАТО и Канада да повишат броя на пилотираните и безпилотни летателни апарати и кораби, които допринасят за плановете за отбрана на алианса в момент, когато Вашингтон прави крачка назад в тези области, заяви американски генерал, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Две области, в които Канада и европейските съюзници сега могат да увеличат усилията си сега и в краткосрочен план – в момент когато САЩ намаляват силите си „отпуснати“ за Модела за силите на НАТО в Европа и прехвърля фокуса им другаде – е чрез пилотирани и безпилотни летателни апарати и чрез военноморски плавателни съдове“, се казва в днешно изявление на генерала от ВВС на САЩ Алексъс Гринкевич.

Гринкевич е командирът на Европейското командване на САЩ, както и най-високопоставеният военен командир на НАТО.