Нови удари между Израел и Ливан, има жертви

Израелски удари с дронове са убили най-малко шестима души в Южен Ливан, като е бил поразен и автомобил близо до столицата Бейрут, предаде Ройтерс, като се позова на ливански служители от областта на сигурността, предаде Ройтерс.

Израел на свой ред каза, че е прехванал "вражески летателен апарат", насочен към неговата територия от ливанското шиитско движение "Хизбула", а по-късно и "два снаряда", изстреляни от територията Ливан, информираха Ройтерс и Франс прес.

“След обявена въздушна тревога в района на Мискав Ам военновъздушните сили прехванаха два снаряда, които навлязоха на израелска територия през границата с Ливан", заяви израелската армия, цитирана от АФП.

Размяната на удари между Израел и "Хизбула" продължава въпреки обявеното в понеделник съгласие за временно прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ. Израел се съгласи да се въздържи от удари по контролираните от "Хизбула" южни предградия на ливанската столица Бейрут, а шиитската групировка - да спре обстрела през границата, припомня БТА.

Израелската армия каза, че "вражески летателен апарат" е навлязъл в Северен Израел от Ливан. Израелски военен говорител заяви, че най-вероятно той е насочен от "Хизбула". Групировката не е поела отговорност за това.

Източници от сферата на ливанската сигурност заявиха, че израелски дронове са нанесли удари по най-малко 10 превозни средства из целия Южен Ливан днес. Акция срещу път близо до крайбрежния град Тир е причинила смъртта на шестима души, съобщиха ливанското здравно министерство и ливански държавни медии.

Бе поразен и автомобил на главната крайбрежна магистрала в района на Халде, на няколко километра южно от Бейрут, като са ранени двама души.

Агенция Ройтерс посочва, че засега няма отговор на нейното запитване до израелската армия относно ударите с дронове.

Мястото на днешната израелска атака е най-близкото до Бейрут, откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Израел да не обстрелва ливанската столица, както гласеше споразумението, обявено от него и от ливанското посолство във Вашингтон в понеделник.

Дипломатическите ходове целяха да предотвратят по-нататъшна ескалация на войната, която бушува от 2 март, когато Хизбула откри огън "в знак на солидарност" с Иран, подложен на американско-израелска атака. Иран поиска прекратяване на огъня в Ливан като част от всяко споразумение със САЩ за край на войната, а наскоро обяви, че може да се намеси пряко в подкрепа на "Хизбула", "ако Израел продължи или засили“ нападенията си в Ливан.

Израел подложи на обстрел южните предградия на Бейрут, известни като Дахия, в началото на войната, но е нанесъл само два удара там, откакто Тръмп обяви прекратяване на огъня в Ливан през април.

Иранските военни в понеделник предупредиха жителите на Северен Израел, че те трябва да се евакуират, ако Израел атакува Бейрут. Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви вчера, че Израел ще нанесе удари по южните предградия на Бейрут, ако Северен Израел бъде атакуван.

Групировката "Хизбула" каза, че вчера е извършила 13 операции срещу израелските сили в Южен Ливан, където израелски войски окупират „определена едностранно от тях зона за сигурност“. Израелската армия отправи нови предупреждения към жителите на шест населени места в Южен Ливан, като им препоръча да напуснат домовете си, защото възнамерява да действа срещу "Хизбула".

Близо 3500 души са убити в Ливан при израелски атаки от 2 март, включително общо 705 жени, деца и медици, съобщава министерството на здравеопазването на Ливан. Ведомството не уточнява колко бойци са сред загиналите.

Израел казва, че 26 от неговите военнослужещи и четирима мирни жители са били убити при атаки на "Хизбула" от март насам.

Представители на ливанското и на израелското правителство ще се срещнат във Вашингтон днес за втори пореден ден на преговори, отбелязва Ройтерс, допълвайки, че това е четвъртата им среща очи в очи с посредничеството на САЩ от началото на войната. Ливанското правителство участва в преговорите въпреки възраженията на "Хизбула".