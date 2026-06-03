Германските митничари иззеха кокаин за 500 милиона евро в пристанище Вилхелмсхавен

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Германските митнически власти иззеха над 8 тона кокаин в пристанището Вилхелмсхавен на Северно море - едно от най-значителните количества, конфискувани през последните години, предадоха ДПА и БТА.

Приблизителната пазарна стойност на иззетия кокаин е около 500 милиона евро, се казва в днешно съобщение на прокуратурата в Аурих и Главната митническа дирекция в Кьолн.

Кокаинът е бил открит в пристанище „Яде-Весер“ на 9 февруари, но досега информацията е била пазена в тайна по тактически причини.

Благодарение на последвалото международно сътрудничество двама заподозрени в ръководството на мрежата бяха арестувани от испанските власти в средата на май по време на инсценирана доставка на контейнер в испанската югоизточна провинция Алмерия. Един от обвиняемите е управител на фирма за внос.

„Осем тона кокаин в една-единствена операция - това е сериозен удар за международния наркотрафик“, заяви германският министър на финансите Ларс Клингбайл.

Според митническите служби и прокуратурата наркотиците са били открити в контейнер от Западна Африка, който според транспортните документи е бил натоварен с какаови зърна и е бил предназначен за Испания.

По време на рентгеново сканиране инспекционният екип на Главната митническа служба в Олденбург забелязал нередности, след което служителите открили над 400 пакета, увити в черно фолио. Всеки пакет съдържал около 20 твърдо пресовани блока кокаин.

Освен това престъпниците са поставили в пакетите джипиес предаватели, за да могат да следят местоположението на товара по всяко време.