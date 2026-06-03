Мицкоски: Не очаквам София да промени позицията си за конституцията

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че не очаква „промяна в позицията на София" по отношение на условието пред Северна Македония за начало на преговори с ЕС - вписването на българите в основния закон на страната, "особено сега, когато новото правителство е в политически меден месец”.

„За да отклонят вниманието от вътрешните си проблеми, те ще се опитат да създадат подобни теми, чрез които ще се представят като защитници на националните си интереси“, каза Мицкоски в отговор на въпрос дали очаква промяна в българската позиция по отношение на условието пред Северна Македония за начало на преговори с ЕС - вписването на българите в конституцията на страната.

Това, че „промените в конституцията остават единственият начин за официално започване на преговорите за присъединяване на Северна Македония към ЕС” заяви на вчерашната съвместна пресконференция с Мицкоски председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

На пресконференцията към Мицкоски нямаше никакви въпроси. Днес, по време на друга пресконференция за икономическите резултати на правителството, премиерът на Северна Македония определи разговорите си с Коща като конструктивни, но без да постигнат съгласие по темата за вписването на българите в конституцията на страната.

„Нашата позиция е ясна и непроменена. Няма цена, която да ме принуди като премиер да вляза в подобно приключение, в което няма да има известен край. Много пъти в миналото на гражданите, но и на политиците от македонското правителство, са давани обещания, че все още нещо трябва да се направи, но за съжаление сме на същото място, където бяхме преди 26 години“, каза Мицкоски.

По думите му според информацията, с която разполага от срещата на министрите на външните работи на България Велислава Петрова и на Северна Македония Тимчо Муцунски ситуацията в България "се радикализира драстично"

"И това не само не е единственото условие, за да влезем в процеса и да го доведем докрай, а напротив, нещата там се радикализират драстично. Но ще издържим и това. Имаме достатъчно сили да победим у дома, но да победим и навън. Подготвени сме за всичко това, имаме факти, имаме аргументи, ще работим. Това не е спринт, това е маратон. Необходими са стратегия, план, визия. Това се печели с ум, не се печели с бързане и под натиск. Затова призовавам македонската общественост да се изправи и да се обедини около политиките на правителството, когато става дума за този въпрос, защото колкото повече сме заедно и колкото по-обединени сме, толкова по-силни сме както у дома, така и навън“, каза Мицкоски, според когото причина за т.нар. "радикализирана ситуация" в София е опозицията в Северна Македония, „която не подбира средства да подрива правителствената политика”.

„Европейският съюз осигурява траен мир и стабилност на своите държави членки чрез устойчиви демократични институции и силни икономически връзки. Разширяването, като такова, предлага същите възможности на нашите европейски съседи, като Северна Македония. Но приемането на договорените конституционни промени остава единственият начин за официално начало на преговори за присъединяване. Това, което беше договорено през 2022 г., трябва да бъде изпълнено. Нищо повече и нищо по-малко. Това е единственият начин да се отключат пълните предимства на членството в Европейския съюз за гражданите на Северна Македония“, каза вчера председателят на Европейския съвет Антонио Коща, уточнявайки, че същата е била позицията му и преди година, когато Северна Македония отново беше част от обиколката му в държавите от Западните Балкани.