Хеликоптер се разби при тренировъчен полет в Англия, трима военни загинаха

Трима военни от Кралските военноморски сили на Великобритания са загинали при катастрофа с хеликоптер в югозападната част на Англия, съобщи британското Министерство на отбраната в изявление, публикувано в сряда.

„С дълбока скръб потвърждаваме, че трима военнослужещи от Кралските военноморски сили загинаха по време на тренировъчен полет с хеликоптер малко преди 04:00 часа в сряда, 3 юни, в района на Сортън, графство Девън", заяви говорител на военноморските сили, цитиран от Ройтерс.

По-рано през деня от The Guardian съобщиха, че на мястото на инцидента в района на Сортън Даун са изпратени екипи на спешните служби. Въведени са временни ограничения на движението по пътищата около шосе A386 и отбивката и сервизната зона при Сортън Крос на магистрален път A30.

По време на заседание на Камарата на общините британският премиер Киър Стармър заяви, че е запознат с информацията за катастрофата. „Това без съмнение е изключително тревожен момент за семействата на засегнатите и допълнителна информация ще бъде предоставена възможно най-скоро", каза премиерът, цитира Би Ти Ви.

В близост до мястото на катастрофата, което се намира в покрайнините на националния парк Дартмур, са разположени няколко военноморски бази.

Военноморската база Девънпорт в град Плимут, разположена в югозападната част на района, е най-голямата военноморска база в Западна Европа. Сред другите близки военни обекти са базата RM Tamar, Центърът за обучение на кралските морски пехотинци в Лимпстоун и Военноморският колеж в Дартмът.