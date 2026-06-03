ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата подкрепи промените на първо четене в...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22972497 www.24chasa.bg

Най-малко 63 души са ранени при иранското нападение срещу Кувейт днес

1404
При иранска атака с дронове и ракети бе поразено и международното летище на Кувейт СНИМКА: Pixabay

Най-малко 63 души са ранени при днешното иранско нападение срещу Кувейт, взело една жертва, обяви кувейтското Здравно министерство, цитирано от Ройтерс и Франс прес.

В числото на пострадалите влизат работник и пътници на международното летище на Кувейт, поясни ведомството, пише БТА. 

Най-честите травми при 63-мата, които са настанени в болници, са "по главата, мозъчни кръвоизливи и рани в резултат от експлозиите", се казва в изявлението на Министерството на здравеопазването на Кувейт.

По информация на Франс прес загиналият е индийски пътник. 

Кувейтската армия обяви, че при "иранската агресия" днес са изстреляни около 30 ракети и дронове, предаде АФП.

"От разсъмване въоръжените сили засякоха 13 вражески балистични ракети в кувейтското въздушно пространство. Те бяха прехванати над няколко жилищни района, като паднаха отломки. Въоръжените сили засякоха и прехванаха и 17 вражески дрона”, написа кувейтската армия в профила си в социалната платформа Екс.                                                                                                                                                             

При иранска атака с дронове и ракети бе поразено и международното летище на Кувейт СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!