Най-малко 63 души са ранени при иранското нападение срещу Кувейт днес

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Най-малко 63 души са ранени при днешното иранско нападение срещу Кувейт, взело една жертва, обяви кувейтското Здравно министерство, цитирано от Ройтерс и Франс прес.

В числото на пострадалите влизат работник и пътници на международното летище на Кувейт, поясни ведомството, пише БТА.

Най-честите травми при 63-мата, които са настанени в болници, са "по главата, мозъчни кръвоизливи и рани в резултат от експлозиите", се казва в изявлението на Министерството на здравеопазването на Кувейт.

По информация на Франс прес загиналият е индийски пътник.

Кувейтската армия обяви, че при "иранската агресия" днес са изстреляни около 30 ракети и дронове, предаде АФП.

"От разсъмване въоръжените сили засякоха 13 вражески балистични ракети в кувейтското въздушно пространство. Те бяха прехванати над няколко жилищни района, като паднаха отломки. Въоръжените сили засякоха и прехванаха и 17 вражески дрона”, написа кувейтската армия в профила си в социалната платформа Екс.