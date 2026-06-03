Коща: ЕС препотвърждава подкрепата си за Косово

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който днес е на посещение в Прищина, препотвърди подкрепата на Европейския съюз за Косово и призова политическите лидери от страната да дадат приоритет на интеграцията ѝ в ЕС пред политическите разделения и да си сътрудничат за постигането на тази обща цел, съобщи Косовското радио и телевизия.

В своя публикация в Екс Коща съобщи, че се е срещнал с изпълняващата длъжността президент на Косово Албулена Хаджиу и с премиера на Косово и председател на управляващото Движение „Самоопределение“ Албин Курти и написа: „Косово се насочва към избори този уикенд. Моето послание е просто: нашето партньорство идва с отговорност. Насърчих политическите лидери да направят интеграцията в ЕС приоритет, отвъд политическите разделения, и да работят заедно към тази обща цел. Косово се нуждае от силни, стабилни и функционални институции, способни да прилагат реформи, да се възползват от възможностите, които предлага Европейският съюз, и да изпълняват всички ангажименти в рамките на диалога Белгард-Прищина“.

Според изявление на косовското президентство по време на срещата си с Коща Албулена Хаджиу е подчертала, че Косово остава една от най-проевропейските настроените държави в региона. Тя също така е отбелязала, че в „момент на вредни влияния в региона, ясната и дълбоко вкоренена европейска ориентация на Косово трябва да се разглежда като ценност за самия Европейски съюз“ и е заявила, че Прищина ще продължи да поддържа близките си връзки със Съюза.

Според съобщение от офиса на Албин Курти по време на срещата си с Коща той е заявил, че Съюзът остава основният партньор за развитие на Косово и е препотвърдил готовността на косовското правителство за предприемане на реформи, свързани с интегрирането на страната в ЕС, пише БТА.

Председателят на Европейския съвет е на обиколка в страните от Западните Балкани в периода от 1 до 5 юни, като до момента е посетил Босна и Херцеговина, Албания и Република Северна Македония. След визитата в Косово днес Коща ще отпътува утре за Белград и ще завърши обиколката си на 5 юни с посещение в Черна гора.