Външната комисия на ЕП одобри проектодокладите за напредъка към ЕС на 6 държави

Комисията на Европейския парламент по външни работи прие днес проектодокладите за напредъка към ЕС на Украйна, Молдова, Косово, Сърбия, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. Предстои окончателните текстове да бъдат одобрени на пленарна сесия на ЕП.

В проектодоклада за Украйна се отбелязват реформите, предприети от правителството в Киев във време на войната. Отправено е настояване украинците да определят условията за мир с Русия, като се отчита, че бъдещо мирно споразумение ще има дълбоки последици за реда на сигурността в Европа. Такова споразумение може да бъде определено само от украинската страна и постигнато с участието на ЕС, пише в черновата на документа, цитирана в съобщение на външната парламентарна комисия. Допълва се, че външната комисия на ЕП призовава за проучване на възможността за назначаване на високопоставен европейски преговарящ с ясно определен мандат, който да представлява ЕС на дипломатическо равнище.

Отправени са критики към позицията на САЩ, които обвързват бъдещи свои гаранции за сигурност с изтеглянето на украинските сили от Донбас. В документа се настоява Украйна да свика избори едва след края на войната, както и ЕС да продължи подготовката за възможно бъдещо използване на запорираното руско имущество по силата на европейските санкции.

За Молдова се отчита непрекъснат траен напредък в реформите, въпреки значителните вътрешни и външни предизвикателства като постоянната враждебна намеса на Русия. Започването на преговори за присъединяване с Кишенев би показало, че ЕС признава и възнаграждава истинските постижения на страната, се посочва в документа. Добавя се, че Молдова трябва да продължи борбата с олигархията и да повиши доверието в съдебната система, въпреки постоянните опити за намеса от страна на Русия, насочени към насаждане на разделение в обществото. Отправен е призив Русия да се изтегли от Приднестровието и спорът за региона да намери мирно решение.

За Сърбия проектодокладът оценява политическите и обществено-икономическите развития в страната. Отразени са събитията от миналата година, както и мисията на парламентарната външна комисия в Сърбия в края на януари. В последните години напредъкът на Сърбия към ЕС е в застой и опасенията са свързани предимно със състоянието на демокрацията и върховенството на закона, пише в документа. Допълва се, че европейските средства за Сърбия трябва да се отпускат само при нормализиране на отношенията с Косово. В проектодоклада се осъждат тесните връзки на Белград с Москва, както и изказванията срещу ЕС от страна на водещи политици, "включително на най-високо равнище", разпространявани от проправителствени медии.

В проектодоклада за Косово се отчита напредък по пътя към присъединяване, но се добавя, че въпреки реформите в изборното законодателство, за икономическа устойчивост и в защита на основните права, остават предизвикателства в съдебната реформа, свободата на медиите, ефективността на обществената администрация и цифровизацията на обществените услуги. Записано е, че 2025 г. е "загубена година" и нормалният политически процес е бил сериозно нарушен.

За Босна и Херцеговина се посочва, че реформите за демокрация и върховенство на закона, основни свободи, права на човека, добросъседски отношения и помирение, както и обществено-икономическите реформи, са от съществено значение за присъединяването на страната към ЕС. Изразена е подкрепа за присъединяването на основата на единство, суверенитет и териториална цялост. В документа се настоява Прищина да определи главен преговарящ с ЕС и се осъжда продължаващото взаимодействие между властите на Република Сръбска и руски служители и санкционирани организации.

В проектодоклада за Република Северна Македония (РСМ) е изразена пълна подкрепа за ангажимента на страната за членство в ЕС. Допълва се, че напредъкът в преговорите за присъединяване зависи от задълбочени реформи. Отчитат се недостатъци по отношение на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията, както и липса на напредък в последната година. Спешно са необходими подновяване на политическия ангажимент и междупартийно сътрудничество, включително за приемане на необходимите конституционни изменения, които биха позволили начало на същинските преговори с ЕС, се посочва в текста.

Докато демократичните институции на страната продължават да действат задоволително, политическата поляризация се запазва и забавя ключови реформи и назначения, всички политически партии трябва да преминат отвъд разгорещените изявления и да си сътрудничат за напредъка по европейския път на РСМ, се добавя в текста.

Корупцията остава широко разпространена, трайният икономически растеж зависи от укрепването на върховенството на закона и предвидимостта на съдебната система, отчита проектодокладът. Отправено е предупреждение за съгласувани опити на злонамерена чуждестранна намеса с дезинформационни кампании за подкопаване на доверието в демократичните институции и европейското бъдеще на РСМ.

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