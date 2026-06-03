Исторически момент: ЕС извади Гърция от режима на макроикономическо наблюдение

Гърция окончателно излиза от режима на макроикономически дисбаланси на Европейския съюз, за първи път от началото на дълговата криза преди повече от 15 години. Решението беше обявено от Европейската комисия в рамките на Европейския семестър 2026 и се оценява като важен символичен и икономически успех за страната.

С този ход Гърция оставя зад гърба си дълъг период на строга финансова дисциплина и европейски контрол, започнал с меморандумите през 2010 г. и преминал през различни етапи на наблюдение и засилена фискална отчетност.

В своята оценка Европейската комисия посочва, че уязвимостите, свързани с държавния и външния дълг са намалели значително през последните години. Според Брюксел стабилният икономически растеж, бюджетните излишъци, реформите и подобреното състояние на банковата система са сред основните фактори за положителната оценка.

През 2025 г. гръцката икономика е нараснала с 2,1%, а през 2026 г. се очаква ръст от 1,8%, което е двойно над прогнозирания среден растеж за Европейския съюз. В същото време страната отчита бюджетен излишък от 1,7% от БВП.

Особено впечатляващи са резултатите при държавния дълг. След като през 2024 г. той достигна 154,2% от БВП, през 2025 г. намалява до 146,1%, а прогнозите са до 2027 г. да спадне до 134,4%. Това представлява едно от най-бързите темпове на намаляване на държавния дълг в Европа.

Европейската комисия подчерта и ролята на дигитализацията в данъчната администрация, електронния контрол върху приходите и ограничаването на данъчните измами. Според оценката именно модернизирането на държавните услуги е допринесло за по-високата събираемост на приходите и по-добрите финансови резултати.

Положителна оценка получава и изпълнението на европейските програми. Брюксел отчита, че Гърция усвоява средства по програмите за сближаване и Фонда за възстановяване по-бързо от средното за Европейския съюз.

Наред с това Европейската комисия отваря нова възможност за фискална гъвкавост, позволявайки на държавите членки, включително Гърция, да увеличат инвестициите в енергийна сигурност и стратегическа инфраструктура без това да се отразява негативно на бюджетните им цели.

Решението на Комисията се разглежда като официално признание, че гръцката икономика вече не представлява източник на системен риск за еврозоната. Въпреки това пред страната остават редица предизвикателства, свързани с доходите на домакинствата, високите цени и възстановяването на жизнения стандарт след годините на тежка икономическа криза.