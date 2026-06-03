Телевизия Си Би Ес уволни дългогодишен репортер на шоуто "60 минути"

Tелевизия Си Би Ес уволни Скот Пели, дългогодишен репортер на шоуто "60 минути", заради спорове около бъдещето на емблематичното предаване, предаде Франс прес, като отбелязва, че това е поредното сътресение в медията, сменила наскоро ръководството си на фона на предполагаем политически натиск.

Миналата година Си Би Ес стана част от "Парамаунт Скайданс" и назначи за свой главен редактор Бари Уайс, която е известен критик на прогресивната политика. Назначението ѝ предизвика напускането на много журналисти, които заявиха, че редакционната независимост на медията е застрашена, пише БТА.

Новият изпълнителен продуцент на "60 минути" Ник Билтън заяви, че Пели е използвал първата им среща в понеделник, за да го злепоставя, като е демонстрирал "невероятна грубост и дълбоко неуважение". В писмото за уволнение, изпратено снощи, той пише, че Пели е показал "открита неприязън" към бъдещата посока на предаването.

В отговор Скот Пели обвини новите собственици на Си Би Ес, че рушат доброто име на предаване, превърнало се в легенда в американския телевизионен ефир, "очевидно в опит да спечелят временни симпатии от администрацията на Тръмп".

В изявление, цитирано от американските медии, той осъди и принудителното отстраняване през май на няколко ключови фигури от екипа, "уволнени по жесток начин и без причина". По време на среща с екипа в понеделник той дори обвини Бари Уайс, че "убива предаването".

Си Би Ес остава един от стълбовете на американската телевизионна журналистика. Шейсет и осем годишният Скот Пели се присъединява към медията през 1989 г. и по-късно води вечерните ѝ новини.

В края на май популярният водещ и открит критик на Доналд Тръмп Стивън Колбер излъчи последното издание на своето "Късно шоу" по Си Би Ес – още един епизод от конфликта между президента и медиите, които той смята за враждебни.

Телевизията твърди, че решението ѝ да прекрати "Късното шоу" – въпреки че е най-гледаното в своя часови пояс – е изцяло финансово и няма връзка с усилията на "Парамаунт" да получи одобрение от правителството за сливането си със "Скайданс" – сделка на стойност 8,4 млрд. долара. Но мнозина, започвайки с 62-годишният водещ, видяха зад това решение ръката на Доналд Тръмп, отбелязва АФП.