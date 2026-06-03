Петима полицаи загинаха при катастрофа с цистерна в Испания (Видео)

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Петима полицаи загинаха при пътен инцидент в Северна Испания, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Техният микробус се е сблъскал с цистерна на магистрала AP-8 в Страната на баските, близо до Елгойбар, в провинция Гипускоа, съобщи регионалното правителство.

Предполага се, че жертвите са от полицейските сили в областта Навара, която граничи с автономната област Страната на баските. Петимата, пътували в автомобил на органите на реда, са загинали на място.

Шофьорът на цистерната е бил откаран в болница. Причината за инцидента все още не е ясна. Баската полиция започна разследване на обстоятелствата около инцидента, съобщи БТА.