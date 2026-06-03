ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кабинетът одобри законопроект за вдигане на тавана...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22972874 www.24chasa.bg

Петима полицаи загинаха при катастрофа с цистерна в Испания (Видео)

1440
Цистерна СНИМКА: Pixabay

Петима полицаи загинаха при пътен инцидент в Северна Испания, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Техният микробус се е сблъскал с цистерна на магистрала AP-8 в Страната на баските, близо до Елгойбар, в провинция Гипускоа, съобщи регионалното правителство.

Предполага се, че жертвите са от полицейските сили в областта Навара, която граничи с автономната област Страната на баските. Петимата, пътували в автомобил на органите на реда, са загинали на място.

Шофьорът на цистерната е бил откаран в болница. Причината за инцидента все още не е ясна. Баската полиция започна разследване на обстоятелствата около инцидента, съобщи БТА.

Цистерна СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!