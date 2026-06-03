Петима полицаи загинаха при катастрофа с цистерна в Испания (Видео)

Петима полицаи загинаха при пътен инцидент в Северна Испания, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.
Техният микробус се е сблъскал с цистерна на магистрала AP-8 в Страната на баските, близо до Елгойбар, в провинция Гипускоа, съобщи регионалното правителство.
Предполага се, че жертвите са от полицейските сили в областта Навара, която граничи с автономната област Страната на баските. Петимата, пътували в автомобил на органите на реда, са загинали на място.
Шофьорът на цистерната е бил откаран в болница. Причината за инцидента все още не е ясна. Баската полиция започна разследване на обстоятелствата около инцидента, съобщи БТА.
⚫️ Moren cinc agents de la Policia Foral de Navarra en un greu accident en xocar contra un camióhttps://t.co/7u15UJ4mi5— ElCaso.cat (@elcasocat) June 3, 2026