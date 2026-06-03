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Британското външно: Потресени сме от забраната за влизане в Русия, наложена на журналисти

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Великобритания Снимка: Pixabay

Министерството на външните работи на Великобритания заяви днес, че е "потресено" от решението на Москва да забрани на петима британски граждани, сред които журналисти, да влизат на територията на Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Бяхме ясни, че журналистите трябва да могат да си вършат работата свободно и без намеса", каза говорител на британското външно министерство.

Русия вчера спря достъпа до територията си на петима граждани на Великобритания, включително на журналистката от американския в. "Вашингтон пост" Катрин Белтън и на кореспондента на изданието "Ай Пейпър" (The i Paper) Ричард Холмс, посочва Ройтерс.

Великобритания Снимка: Pixabay

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