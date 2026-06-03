ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кабинетът одобри законопроект за вдигане на тавана...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22973009 www.24chasa.bg

Великобритания привика руския посланик заради дрона, ударил жилищен блок в Румъния

860
Ударената от руския дрон сграда. СНИМКА: ЛАУРЕНТИУ РАДУЛЕСКУ, БНТ

Британското Външно министерство съобщи, че е извикало руския посланик, след като руски дрон миналата седмица удари жилищна сграда в членуващата в НАТО Румъния, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Външната министърка Ивет Купър осъди инцидента, при който бяха ранени двама души в румънския град Галац, и заяви, че Великобритания е единна със съюзниците си в защита на територията на НАТО.

"До последвалите брутални обстрели на Русия срещу цивилни в Украйна, се стигна, след като миналата седмица тя наруши въздушното пространство на НАТО и удари жилищна сграда в Румъния", заяви британското Външно министерство.

"Раняването на невинни цивилни на територията на НАТО е неприемливо и е сурово напомняне за заплахата, която украинските цивилни трябва да понасят ежедневно."

Ударената от руския дрон сграда. СНИМКА: ЛАУРЕНТИУ РАДУЛЕСКУ, БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!