Великобритания привика руския посланик заради дрона, ударил жилищен блок в Румъния

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Британското Външно министерство съобщи, че е извикало руския посланик, след като руски дрон миналата седмица удари жилищна сграда в членуващата в НАТО Румъния, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Външната министърка Ивет Купър осъди инцидента, при който бяха ранени двама души в румънския град Галац, и заяви, че Великобритания е единна със съюзниците си в защита на територията на НАТО.

"До последвалите брутални обстрели на Русия срещу цивилни в Украйна, се стигна, след като миналата седмица тя наруши въздушното пространство на НАТО и удари жилищна сграда в Румъния", заяви британското Външно министерство.

"Раняването на невинни цивилни на територията на НАТО е неприемливо и е сурово напомняне за заплахата, която украинските цивилни трябва да понасят ежедневно."