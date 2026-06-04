Бунтове в Англия заради окован с белезници умиращ студент

Илон Мъск предлага да финансира разследване срещу полицията

Шокиращо видео как английски полицаи слагат белезници на умиращо след намушкване бяло момче предизвика вълна от възмущения и протести във Великобритания.

Милиардерът Илон Мъск, който отдавна обвинява британските власти в прилагане на двойни стандарти спрямо престъпници от малцинствата, предложи да финансира частно обвинение срещу замесените в случая полицейски служители. Британският премиер Киър Стармър обаче призова случаят да не се политизира и отрече полицията да се ръководи от етническия произход на престъпниците.

Видеото от смъртта на 18-годишния Хенри Новак обаче изглежда показва точно това. Студентът казва, че е намушкан и се задушава, но вместо да повикат лекарска помощ, полицаите му слагат белезници. Причината е, че подалият сигнала 23-годишен сикх Викрам Дигуа твърди, че бялото момче го е нападнало на расистка основа.

Случаят е от 12 март миналата година, но едва сега станаха ясни обстоятелствата по него, след като делото приключи. Дигуа получи доживотна присъда за убийството на Новак, която може да бъде преразгледана най-рано след 21 г.

По време на процеса се разбра, че той не само е заблудил полицаите, но е въвлякъл в лъжите си и своите родители и брат. Извикал ги е да скрият ножа, с който многократно е наръгал Хенри, както и да свидетелстват, че англичанинът го е засегнал на религиозна тема. Видео от телефона на студента обаче показва, че той единствено го пита дали е “лош човек”, след като го вижда в тъмното да върви с тюрбан на главата и препасан с нож. Двете неща са сред петте символа на сикхизма. Затова и изповядващите религията имат право да носят до 23-сантиметров нож в Англия за разлика от другите граждани. Което също разпали спорове дали не е двоен стандарт на фона на честите наръгвания в страната.

В съдебното решение се подчертава, че полицаите са били заблудени от твърденията на Дигуа и роднините му и тъй като е било тъмно, не са видели прободните рани в гърдите на Новак. Даже са се опитали да му направят сърдечен масаж, когато е припаднал. Това се е случило минути след поставяне на белезниците и те са били свалени веднага. Нито едно от техните действия обаче не се смята за причина за смъртта на момчето. Нанесените от Дигуа два удара в областта на сърцето са били толкова поразяващи, че не е имало шанс Новак да бъде спасен.