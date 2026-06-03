"Иванка, прибирай се": Албания въстана срещу курорт на зетя на Тръмп

Твърди се, че премиерът Еди Рама бил лично замесен в проекта

Хиляди протестиращи в Албания от дни насам изпълват улиците на Тирана, за да се опълчат срещу унищожаването на едно от най-екологично значимите крайбрежни местообитания в цяла Европа. Става дума за защитения ландшафт Вьоса-Нарта - част от делтата на Вьоса, една от последните диви реки в Европа.

Именно това е районът, в който е планирано изграждането на топкурорт, свързван със зетя на Доналд Тръмп. Това не е единственият план на Affinity Partners, компанията на Джаред Къшнър, на албанска територия. Още в началото на м.г. албанските власти дадоха зелена светлина на съпруга на Иванка Тръмп да строи луксозен хотелски комплекс на необитаемия остров Сазани, който е дом на уникално биоразнообразие. През 2010 г. околните морски води на острова и тези на прилежащия полуостров Карабурун бяха обявени за национален морски парк. Само проектът в Сазани струва $ 1,4 млрд., а според нови оценки заедно с Вьоса-Нарта

общата стойност на плана е 4 млрд. евро

Недоволството на албанци се засили през май, след като багери започнаха да разчистват борови гори и дюни, за да отворят път за достъп в местността. Общественото възмущение ескалира, когато преди дни на клип се видя как няколко души от охранителна фирма нападат и после влачат по земята активист, излязъл на протест срещу незаконно поставена ограда в защитената територия. В същото време се чува как охранителите заплашват други демонстранти, които се опитват да премахнат оградите и да спрат строителството.

След инцидента миналия уикенд албанските власти отнеха лицензите на две частни охранителни фирми, а един от пазачите беше арестуван. На около 15 протестиращи са повдигнати обвинения, а началникът на местната полиция беше отстранен от длъжност.

Лозунгите “Албания не е за продан” и “Иванка, прибирай се” май не значат много за премиера Еди Рама, който ревностно защитава проекта. “Искам да направя Албания дестинация, на която да завиждат в региона, и този проект е част от това усилие”, коментира той. С това си навлече призиви от мнозина да подаде оставка. Рама отхвърли твърденията, че Къшнър е получил по-специално отношение с цел сближаване с Тръмп.

Това не спря обаче СПАК (специалната прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност на Албания - б.а.) да започне

разследване на спорните промени

в защитения статут на района и собствеността върху земята през 2024 г., които са отворили вратата за развитие на туризма. Като част от разследването прокурорите замразиха банковите сметки на компанията, изкупила земи в защитената местност - Albania Land Development. Тя е собственост на видните катарски предприемачи - братята Мутаз и Рамез ал Хаят. Те освен това на практика държат и фирмата, която разработва двата проекта в Албания. Председателят ѝ Ашер Абегера пък е бил партньор на Къшнър за изгреждането на проекти в Ню Йорк.

Наред с промяната в закони, които явно позволяват строежа в защитени местности, критици на строежите на Къшнър отбелязват, че няма никаква прозрачност по отношение на другите инвеститори. Освен катарските милиардери, които въртят компанията собственик на земята, самата собственост се управлява чрез мрежа от 6 чуждестранни компании. Една от свързаните фирми - Blue Industries Investment Holding BV, регистрирана в Нидерландия, има петима неизвестни албански акционери, чийто дял от 24% им позволява да не фигурират в регистъра на крайните бенефициери. Това, заедно с върлата защита на Рама, предизвика спекулации, че самият премиер може да е пряко свързан с проекта. Застъпник на това предположение е Фатос Лубоня - един от най-видните албански интелектуалци и върл критик на корупцията. Лубоня си навлече лична словесна атака от Рама, докато последния отново се изказваше в полза на строежите на Къшнър.

Организации, свързани с опазването на природата, вече бият тревога, че е в ход безпрецедентно по мащаб унищожение на Вьоса-Нарта. Районът е дом на поне 70 застрашени вида и над 200 вида птици. Той е разположен на Адриатическия миграционен път - ключов коридор за милиони птици между Африка и Европа всяка година. Околните води са сред последните средиземноморски убежища за тюлена монах - един от най-застрашените морски бозайници в света, и основно място за гнездене на морската костенурка Карета.