Зеленски: 6 държави ще участват в инициативата "Списък с първостепенните нужди на Украйна"

Шест държави потвърдиха готовността си да се включат в инициативата "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (ПЪРЛ, PURL), предаде Укринформ. Новината бе съобщена на съвместна пресконференция на президента Володимир Зеленски и генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Киев.

"Днес няколко държави взеха решения – шест държави потвърдиха, че ще допринесат за ПЪРЛ. Много сме им благодарни. Няма да казваме кои са тези държави; тази информация не е публична. Трябва да закупим това, което може да се закупи от САЩ. Днес всички държави потвърдиха, че ПЪРЛ е приоритет“, заяви Зеленски.

Президентът подчерта също така важността на инициативата "Сделка за дронове" (Drone Deal), като отбеляза, че Украйна работи с партньори, за да направи ефективна тази програма за дългогодишно сътрудничество между Украйна и други страни.

Освен това Зеленски отбеляза, че Европа трябва да действа по-активно за разработване на свои собствени способности за отбрана от балистични ракети.

"Вече работим с няколко държави – Франция, Норвегия, Германия, Швеция, Дания, Италия и други партньори – за изграждане на европейски способности за отбрана срещу балистични ракети. Това е много труден проект, но е изключително необходим", каза той, цитиран от БТА.

Украинският президент добави, че се водят дискусии с администрацията на САЩ относно лицензи за производството на системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които потенциално биха могли да се произвеждат в Украйна или съвместно с партньори от НАТО.

"Това е напълно логичен начин да увеличим нашата колективна сила. То е в съответствие и с политиката на президента на САЩ, че Европа трябва да прави повече за собствената си отбрана. Ще продължим да се фокусираме върху това", заяви Зеленски.

Засилените удари на Украйна по цели в Русия позволяват на Киев да преговаря за края на войната на равни начала, заяви днес президентът Володимир Зеленски, предаде Ройтерс. Говорейки пред репортери заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Киев, Зеленски добави, че е само въпрос на време Украйна да увеличи мащаба на такива удари.