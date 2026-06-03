Трима палестинци са убити при израелски удари в Газа

Здравните власти в ивицата Газа съобщиха, че израелски удари са причинили смъртта на трима палестинци, а движението "Хамас" заяви, че прекратяването на подобни атаки е ключово условие за напредък в разговорите по прилагането на договореното със САЩ примирие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Медицински екипи съобщиха, че един палестинец е бил убит при въздушен удар в района на Муграка, в централната част на ивицата Газа. Израелските въоръжени сили заявиха, че атаката е била насочена срещу мъж, който се е държал подозрително в близост до израелски сили, действащи в контролирана от Израел зона, за да "отстранят заплахата".

При друг израелски удар в двора на къща в близкия бежански лагер Магази бяха убити двама братя - Сакир и Моамен Халил Абу Карим, съобщиха медиците. Израелската армия до момента не е коментирала.

Примирието, договорено с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп, не доведе до спиране на израелските атаки в Газа и оставя над половината анклав под контрола на Израел след конфликта, започнал с нападенията на "Хамас" в южен Израел през октомври 2023 г. Непреките преговори за втората фаза на споразумението - включваща разоръжаване на групировката и изтегляне на израелската армия - са в застой.

Източници, запознати с преговорите, казаха, че тази седмица се очаква нов кръг разговори в Египет, но "Хамас" отрече да е изпращал делегация в Кайро. Представител на ислямисткото движение заяви пред Ройтерс, че то поддържа ежедневни контакти с посредници и подчерта необходимостта израелските атаки в Газа да бъдат прекратени.

"До момента Израел отказва да спре ударите си, продължава да ограничава влизането на помощи и стоки в Газа и разширява окупацията си - в явно нарушение на примирието", каза представителят.

Израел заяви, че ударите му целят да предотвратят непосредствени нападения. Израелските власти твърдят също, че позволяват доставките на помощи и стоки да продължат. Според здравните власти в Газа около 930 палестинци са били убити при израелски удари от началото на примирието. Данните не разграничават бойците от цивилните, уточнява Ройтерс.

За същия период в Газа са загинали четирима израелски войници, по информация на израелските въоръжени сили.