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В армейската база „Црифин“ в Израел беше изложено оръжие, конфискувано от „Хизбула“, предаде израелската новинарска агенция ТПС. Част от оръжието е немско, произведено по времето на Третия Райх, докато друга е произведено в Иран.

„Тези нацистки оръжия са произведени във фабрики на германската военна промишленост. Те са открити в складове в Ливан и вероятно са били използвани с психологически ефект“, каза подполковник Идан Шарон-Котлер, командир на израелско подразделение за събиране на вражеско оборудване.

„Те не са били в активна употреба, никой вече не произвежда боеприпаси за тези оръжия“, добави той, цитиран от БТА.

Оръжията включват една картечница MG34, произведена през 1939 г., и две картечници MP40, произведени през 1934-35 г., всяка с видими свастика и нацистки орел.

На всяко оръжие е гравиран и знак „Х“, който според Шарон-Кетлер вероятно е направен от съветски войници, за да се отбележи, че оръжието е военна плячка.

Друга част от изложеното оръжие включва ракетни установки, иранска ракета „Бадр“, огнестрелни оръжия, произведени в Иран, и камуфлажни униформи.

„Това показва широката гама от оръжия на „Хизбула“ и процеса на тяхното снабдяване“, каза Шарън-Котлер.

Той добави, че конфискуваните количества са значителни.

„Това са само мостри“, каза той пред ТПС, без да дава повече подробности за пълния обхват на конфискуваните материали.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)