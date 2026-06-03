Поне трима са убити, а 4 - ранени при руска атака в Украйна

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Най-малко трима души бяха убити, а четирима са ранени в източната част на Украйна при руска атака, съобщи днес ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, предаде Укринформ.

Атаката е извършена в град Краматорск, който се намира близо до фронтовата линия.

„Градът беше ударен два пъти тази вечер. Руснаците отново нанесоха удари по жилищни райони“, заяви Филашкин в Телеграм, цитиран от БТА.

В момента се установяват точният брой на жертвите и мащабът на нанесените щети. Спасителните екипи работят на мястото на инцидента.