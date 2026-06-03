Рубио: Надявам се преговорите Ливан - Израел да доведат до план за действие

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че се надява провежданата в момента среща между израелски и ливански дипломати, за чието провеждане съдейства Вашингтон, да доведе до приемане на съвместно изявление и план за действие, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Той говори за четвъртия кръг преки преговори между ливански и израелски дипломати - две държави, които не поддържат дипломатически отношения - проведени вчера и днес във Вашингтон под егидата на САЩ. Те целят да сложат край на сблъсъците между Израел и подкрепяното от Иран ливанско движение "Хизбула" и постигането на дългосрочен мир.

Разговорите, които приключват днес, се водят от посланиците на Израел и Ливан във Вашингтон, които вчера заседаваха около седем часа в Държавния департамент, пише БТА.

Предния ден, по време на друго изслушване в Сената, Рубио заяви, че Израел и Ливан биха могли да сключат мирно споразумение "още утре", ако не беше "Хизбула".

Днес израелски удар порази район в околностите на Бейрут. Израел продължава и въздушните си атаки и сухопътни операции в южен Ливан, където бяха убити най-малко девет души - включително един войник и двама служители на службите за спешна помощ. От своя страна проиранската групировка "Хизбула" заяви, че е атакувала израелски военни в северната част на Израел.