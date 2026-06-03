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Опасни жеги в Турция заради гореща вълна от Африка

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Жега СНИМКА: Pixabay

Гореща вълна от Африка се насочва към Турция и през следващите дни ще доведе до значително повишение на температурите в голяма част от страната, съобщи турската частна телевизия НТВ, цитирана от БТА. 

След обилните валежи през май, през първата седмица на юни температурите започнаха постепенно да се повишават. Според турски метеоролози горещ въздух от Африка ще обхване страната, като в редица райони стойностите ще надхвърлят 30 градуса, а на слънце ще се доближат до 40 градуса.

В Истанбул през тази седмица термометрите ще показват над 30 градуса Целзий. Подобни ще са температурите и в Егейския регион. Най-силно ще е усещането за жега в Средиземноморска Турция, където на слънце температурите ще са около 40 градуса.

В Черноморския регион, Централен и Източен Анадол се очакват краткотрайни, но интензивни превалявания и гръмотевични бури.

Метеоролозите прогнозират, че горещата вълна ще се задържи и през предстоящия уикенд.

Жега СНИМКА: Pixabay

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