Рубио потвърди: Тръмп пристига в Анкара за срещата на върха в НАТО

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че президентът Доналд Тръмп лично ще присъства на срещата на върха на лидерите на НАТО в Анкара следващия месец, засилвайки сигналите от външния министър на Турция ден по-рано, че президентът планира да направи пътуването.

Срещата на 7-8 юли в Анкара се случва в момент на остро напрежение в западния алианс, като администрацията на Тръмп оказва натиск върху съюзниците относно разходите за отбрана, като същевременно се сблъсква с крехки дипломатически усилия за овладяване на последиците от войната между САЩ и Израел срещу Иран, пише turkiyetoday.

Външният министър Хакан Фидан посочи във вторник, че присъствието на Тръмп се очаква, казвайки пред Bloomberg TV, че двамата лидери са разговаряли по телефона „няколко пъти през последния месец" и че Тръмп е сигнализирал за намерението си да присъства всеки път.

„Доколкото знаем, да, той планира да присъства", каза Фидан. Изявлението на Рубио в сряда отиде по-далеч, предлагайки директно потвърждение на ниво Белия дом.

Администрацията на Тръмп многократно е изисквала членовете на НАТО да поемат по-голям дял от колективните разходи за отбрана и е критикувала европейските правителства за отказа си да подкрепят водената от САЩ военна кампания срещу Иран, която започна през февруари без предварителна консултация с европейските съюзници.

На среща на външните министри на НАТО в Хелсингборг, Швеция, в края на май, Рубио определи недоволството на Тръмп от реакцията на алианса към Иран като нещо, което „ще трябва да бъде разгледано" в Анкара, и предположи, че срещата на върха може да се нареди сред най-значимите в историята на НАТО.