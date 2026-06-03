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Общото събрание на ООН избра 4 страни за непостоянни членове на Съвета за сигурност

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ООН СНИМКА: Pixabay

Общото събрание на ООН избра Зимбабве, Тринидад и Тобаго, Португалия и Австрия за непостоянни членове на 15-членния Съвет за сигурност на ООН за двугодишен мандат, започващ на 1 януари 2027 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Ще бъде произведен и втори тур на гласуването, за да се определи кой измежду Филипините или Киргизстан да заеме петото свободно място.

На днешното заседание бяха избрани нови непостоянни членове на Съвета за сигурност за периода 2027/2028 г. Съветът е съставен от общо петнайсет члена – десет непостоянни и пет постоянни. Десетте държави се избират за срок от две години, петте държави са постоянни участници в Съвета (САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция).

ООН СНИМКА: Pixabay

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