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Служители на ФБР застреляха мъж, държал заложници в Калифорния

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Пистолет СНИМКА: Pixabay

Мъж, държал заложници в сграда в Калифорния, в която се намират банков клон и офис на средното образование, беше застрелян от ФБР, съобщиха от полицията, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 

Заподозряният е бил убит при "стрелба с участието на служители на Федералното бюро за разследване", се посочва в изявление на полицейското управление в Бейкърсфилд. Напрегнатата ситуация приключи около 12 часа след като органите на реда били извикани, съобщиха от полицията.

Всички заложници са освободени и никой не е пострадал.

Инцидентът в центъра на Бейкърсфилд се разигра вчера следобед, когато полицаи отговориха на сигнал за бомбена заплаха в сградата на "Чейз банк".

Полицията в Бейкърсфилд съобщи, че мъжът се е барикадирал вътре с няколко души. Двама от тях бяха освободени още вчера след преговори с властите.

Сградите в близост, включително кметството и полицейското управление, бяха евакуирани, а някои пътища бяха временно затворени по време на ситуацията със заложниците.

Полицаите установиха периметър около района и предупредиха хората да стоят настрана. Екипът за преговори при кризисни ситуации на полицейското управление е бил в контакт със заподозрения по телефона.

"Разполагаме с всички възможни ресурси, за да разрешим ситуацията по най-безопасния начин", заяви сержант Ерик Селедон от полицията в Бейкърсфилд.

Говорител на "ДжейПи Морган Чейз" съобщи, че клонът на банката се намира на партерния етаж на сградата и вече е празен.

Пистолет СНИМКА: Pixabay

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