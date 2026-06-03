Дъщеря и братовчедка на Путин говориха на икономическия форум в Санкт Петербург

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Роднини на руския лидер Владимир Путин говориха на Международния икономически форум в Санкт Петербург. Дъщеря му говори за заместване на вноса на лекарства, а втората му братовчедка – за центрове за здраве и плодовитост в Руските железници.

В първия ден на Международния икономически форум в Санкт Петербург двама роднини на Путин участваха в събитието: най-малката му дъщеря Катерина Тихонова и втората братовчедка на президента Елена Фисенко, съобщи meduza.

Тихонова, която ръководи компанията „Инопрактика", говори на фармацевтичния форум, проведен на Международния икономически форум в Санкт Петербург. Тя произнесе речта си чрез видеовръзка, както направи през 2024 г. и 2025 г.

Речта на Тихонова се фокусира върху заместването на вноса във фармацевтичната индустрия. Тя заяви, че над 90% от държавните поръчки в момента са „произведени на Запад". Тихонова говори и за Междуведомствения координационен съвет за фармацевтични иновации и регистъра на приоритетните разработки в тази област.

„Крайната цел на всичко това е пълноценна вътрешна фармацевтична иновация, която трябва да предостави на крайните потребители нашите местни разработки", заяви Тихонова.

Елена Фисенко, като директор „Медицина" в „Руските железници", участва в сесията „Здраве на служителите: Нови вектори и решения". Тя обсъди как здравната система на „Руските железници" насърчава здравето на работното място и увеличава раждаемостта.

Според нея служителите на „Руските железници" живеят с няколко години по-дълго от средностатистическия руски работник благодарение на постоянния ангажимент на компанията за поддържане на медицинската си инфраструктура.

Освен това Фисенко обсъди създаването на здравни центрове за мъже и жени в рамките на пренаталните клиники и как лекарите обезкуражават жените да правят аборти.

Според агенцията, Фисенко е участвала във всеки SPIEF от 2017 г. насам. Тихонова говори на форума за трети пореден път. На 4 юни най-голямата дъщеря на Путин, Мария Воронцова, водещ изследовател в Медицинския институт на Московския държавен университет, ще присъства на SPIEF.

Тя ще модерира сесията „Професионално ориентиране и менторство в медицината: опит, най-добри практики и бъдеще".

Очаква се самият Путин да присъства на форума на 5 юни. Той традиционно участва в пленарната сесия на SPIEF. Самият форум ще продължи до 6 юни.

По-рано украински дронове атакуваха Санкт Петербург в деня на откриването на Международния икономически форум. След атаката над града беше забелязан голям стълб от черен дим. Смята се, че пожарът е възникнал на петролния терминал в Санкт Петербург, един от най-големите терминали за течни насипни товари в Балтийския регион.