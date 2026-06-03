Държавите от ЕС обсъждат дали да приемат украинци в мобилизационна възраст

Очаква се утре министрите на вътрешните работи на държавите от Европейския съюз да обсъдят дали мъже в мобилизационна възраст трябва да бъдат изключени от временната закрила за бежанците от Украйна на територията на ЕС, научи ДПА, цитирана от БТА.

Според ДПА са внесени две предложения – едното е за продължаване с една година на срока на сега действащата временна закрила за всички украински бежанци, която е валидна до 4 март догодина, а другото – срокът отново да бъде продължен, но временната закрила да не важи за мъже от Украйна на възраст между 23 и 60 години.

Ако страните от ЕС предпочетат втория вариант, новите правила ще засегнат само мъже, влизащи в ЕС от Украйна за пръв път, без тези в заварено положение.

Европейски представители вече имаха предварителна дискусия за това как подобно ограничение би могло да се приложи, без да бъде прекомерно административно бреме, посочва ДПА. Обсъди се идеята дали печат от украинските власти на излизане от Украйна би бил достатъчен, за да стане ясно дали съответният мъж е напуснал Украйна законно, или не.

Говорител на Европейската комисия каза само, че са в ход обсъждания за евентуално продължаване на срока на закрилата за украинските бежанци и че целта е да бъде намерено най-доброто решение за Украйна и народа ѝ.

Сега бежанците от Украйна се приемат в страните от ЕС по силата на Директивата на Европейския съюз за предоставяне на временна закрила (Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 година относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите членове в полагането на усилия за прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием)

В Украйна мъжете между 18 и 60 години попадат в категорията на така наречената мобилизационната възраст и могат да бъдат призовани на военна служба. Въпреки това повиквателни за армията към момента получават само мъже над 25-годишна възраст, отбелязва ДПА, допълвайки, че от август миналата година на украинците между 18 и 22 г. се разрешава да напускат Украйна. За мъжете от 23 до 60 г. има забрана за пътуване извън Украйна. Допускат се и изключения, като например за самотни бащи, спортисти и журналисти.