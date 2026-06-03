Италия изпрати четири самолета "Юрофайтър" в Румъния

Четири самолета "Юрофайтър Тайфун" (Eurofighter Typhoon) на италианските военновъздушни сили кацнаха днес във 57-а въздушна база „Михаил Когълничану" в югоизточния румънски окръг Констанца, за да подсилят сигурността на въздушното пространство на Румъния, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Според съобщение на Министерството на националната отбрана, отрядът, състоящ се от около 180 военнослужещи (пилоти и технически персонал) и самолети "Юрофайтър Тайфун", ще изпълнява, заедно с военнослужещите от румънските военновъздушни сили, мисии по засилена охрана на въздушното пространство (enhanced Air Policing) под командването на НАТО през следващите два месеца.

Това е седмата ротация на италианските въздушни сили в Румъния, посочва цитираният източник. Мисиите за засилена въздушна полиция, провеждани съвместно с партньорите от НАТО от 2014 г. насам, допринасят за развитието на способността за реагиране и възпиране, както и за укрепването на оперативната съвместимост между румънските и съюзническите въздушни сили, отбелязва министерството.