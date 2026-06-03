Украинска компания тества успешно нова балистична ракета

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Най-големият производител на ракети и дронове в Украйна, компанията "Файър пойнт", проведе летателни изпитания на балистична ракета, която ще послужи като основа за проект за създаване на ракетна система за противовъздушна отбрана, съобщи изпълнителната директорка на компанията Ирина Терех, цитирана от Ройтерс.

Тя заяви в Екс, че наскоро е проведен "напълно контролиран маневрен полет" на ракетата Еф Пи-7. Екс (FP‑7.X), която ще бъде основата на бъдещия противоракетен прехващач "Фрея".

Това е вариантът за прехващане на балистичната ракета Еф Пи‑7, която компанията все още разработва и за която твърди, че ще може да поразява и наземни цели, информира БТА.

През април съсобственикът на "Файър пойнт" Денис Щилерман заяви пред Ройтерс, че компанията води разговори с неназовани европейски фирми за създаване на нова система за противовъздушна отбрана, способна да сваля свръхзвукови балистични ракети до края на следващата година - една по-евтина алтернатива на американската система "Пейтриът".

Самата ракета е само един елемент от такава система. Анализаторите отбелязват, че най-сложните части са наземната радарна мрежа и системата за насочване в самата ракета. Русия, която нахлу в Украйна през 2022 г., често нанася удари с балистични ракети.

Днес президентът Володимир Зеленски заяви, че Европа трябва да ускори собствената си програма за противодействие на балистични ракети.

Киев от месеци предупреждава за критичен недостиг на ракети-прехващачи за "Пейтриът" единственото надеждно средство срещу балистични заплахи, с което разполага Украйна.

Терех публикува видео, на което се вижда розова ракета, изстреляна от релсово устройство за изстрелване, на фон, който е пикселиран.

"Файър пойнт", основана след началото на войната през 2022 г., твърди, че вече произвежда хиляди далекобойни дронове месечно. Компанията произвежда и крилатата ракета "Фламинго", която Украйна е използвала за удари по важни руски военни и индустриални обекти.