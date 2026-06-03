Шофьор катастрофира, докато снима иранската атака над Кувейт

Шофьор, който заснел от колата си атаките на Иран срещу Кувейт през изминалата нощ, е предизвикал пътнотранспортно произшествие и е бил задържан, предаде ДПА, позовавайки се на властите.

Мъжът заснел как системите за противовъздушна отбрана прехващат ракети и по-късно публикувал кадри в социалните мрежи, съобщи Министерството на вътрешните работи на Кувейт.

Телевизионният канал "Ал Джазира" публикува видеозапис, заснет от мъжа. Той е заснет от движещ се по магистрала автомобил, като в нощното небе се виждат снаряд и ракети от противъздушната отбрана, пише БТА.

Няколко секунди след началото на видеозаписа кола, движещ се зад него автомобил започва да се отклонява от пътя и след това се удря в предпазна мантинела.

Министерството заяви, че освен че е причинил пътнотранспортно произшествие, шофьорът е извършил и "нарушение, което накърнява обществения интерес и изискванията за сигурност и безопасност".

"Министерството потвърждава, че публикуването или разпространението на каквито и да било изображения или видеозаписи, свързани с военни или охранителни обекти, или с процедури за отбранителна реакция и мерки за бойна готовност, представлява безотговорно поведение, което накърнява обществения интерес", се посочва в изявлението.

Както в редица страни по света, използването на мобилни телефони зад волана е забранено в Кувейт. Нарушенията могат да доведат до глоби в размер на стотици долари и дори до три месеца лишаване от свобода.

Свободата на изразяване и свободата на печата в Кувейт и останалите страни от Залива са строго ограничени. Заедно тези държави са задържали стотици хора, които са публикували изображения и видеозаписи от атаките от началото на войната, отбелязва ДПА.

Властите в Кувейт често третират подобно съдържание като "фалшиви новини" от "неизвестни източници". Критици обаче твърдят, че държавите от Залива се страхуват за имиджа си на сигурни дестинации за бизнес и туризъм и заради това потискат това съдържание, като прилагат по-строги мерки.