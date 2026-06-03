Рубио пред Конгреса на САЩ: Преговорите за Гренландия вървят добре

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Американският държавен секретар Марко Рубио заяви днес, че преговорите с Дания и Гренландия относно използването на острова за колективна отбрана напредват добре, предаде Ройтерс.

Той заяви по време на изслушване пред Комисията по външни работи на Камарата на представителите, че САЩ водят ежемесечни разговори с двете страни и очаква "добри новини".

Държавният секретар подчерта, че споделя мнението на президента Тръмп, че настоящите споразумения за американско военно присъствие в Гренландия са недостатъчни и че би било по-лесно САЩ да притежават територия, която защитават.

Рубио заяви също, че Венецуела се нуждае от свободни медии и нова избирателна комисия, за да може да проведе избори, отбелязва Франс прес, информира БТА.

След залавянето на Николас Мадуро през януари страната е във "фаза на възстановяване", според държавния секретар на САЩ. Той подчерта, че свободните медии трябва да се развиват, политическите партии трябва да имат време да се организират и е необходима нова избирателна комисия.

Рано е да се говори за избори през 2027 г., минали са само пет месеца от ареста на Мадуро, което е недостатъчен срок, добави Рубио.

След залавянето на бившия венецуелски президент САЩ и временното правителство на Делси Родригес се споразумяха да възстановят дипломатическите си отношения. Президентът Тръмп приветства реформите, предприети от правителството на Родригес, особено в петролния и минния сектор.

Рубио добави пред Камарата на представителите, че САЩ не задържат продажбата на оръжия за Тайван на стойност до 14 млрд. долара, но сделката все още е в процес на преглеждане, отбелязва Ройтерс.

Държавният секретар на САЩ съобщи също, че се работи по насрочването на среща на лидерите на държавите от КУАД (САЩ, Индия, Австралия, Япония) през тази година, вероятно в рамките на друго международно събитие.