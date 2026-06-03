Кая Калас: Русия изпада в паника от украинските атаки

Русия изпада в паника след последните атаки с дронове, които засегнаха Санкт Петербург. Това заяви в интервю за Франс прес върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика Кая Калас.

"Това ясно показва паниката на руската страна и обяснява защо те засилват терористичните атаки - те не знаят какво да правят в такава ситуация", заяви тя в интервю за АФП в Брюксел, цитирано от БТА.

Украински дронове удариха енергийни и военни обекти в Санкт Петербург днес сутринта, в деня на откриването на традиционния икономически форум.

Кремъл обеща "систематични отговори" на ударите от страна на Киев, нанесени ден след смъртта на 23 души в Украйна при масиран обстрел с руски ракети и дронове. Неотдавна Украйна засили ударите си срещу руски военни и енергийни обекти в отговор на ежедневните руски удари на Русия срещу нейните градове и инфраструктура.

В същото време Русия, управлявана от Владимир Путин, "губи пари, хора" и затова "засилва атаките си срещу украински цивилни", добави бившата естонска премиерка.

Последните прекъсвания на интернет в Русия също имат за цел да попречат на населението да разбере какво се случва, защото това "очевидно би повдигнало много сериозни въпроси към Путин и неговия режим", добавя Калас, която е обект на съдебно преследване в Русия и е сред най-острите критици на Кремъл. Според нея руският президент е избрал "да засили терора, за да всява страх, защото е в слаба позиция на бойното поле". Целта е "да се пречупи устойчивостта на украинците" и "решимостта на нашите общества".

"Не сме видели от руската страна никакво реално желание за преговори: те излагат максималистични искания, но не са направили нито една отстъпка, нито дори най-малката крачка назад", подчертава Калас. Според нея е важно да продължи засилването на натиска върху Русия, с цел да бъде "подтикната да разговаря с украинците".

Европейският съюз обсъжда 21-ия си пакет от санкции срещу Москва от началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г., които целят да попречат на руската страна да набира средства за финансиране на военните си действия.