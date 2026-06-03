Полицията в Атлантик Сити поема изцяло разходите по медицинските грижи на простреляния сержант Иванов

Българо-Американската полицейска асоциация излезе с официална позиция след тежкия инцидент, при който беше ранен българският полицай сержант Кристиян Иванов по време на изпълнение на служебните му задължения в Атлантик Сити, щата Ню Джърси.

От организацията определят Иванов като отдаден професионалист и уважаван служител на реда, който ежедневно рискува живота си в защита на обществото. По информация на асоциацията състоянието му остава критично, а лекарите продължават да полагат усилия за неговото спасяване и възстановяване.

„В този изключително труден момент всички ние се молим заедно със семейството му, колегите му и приятелите му", посочват от Българо-Американската полицейска асоциация.

Оттам съобщават още, че полицията в Атлантик Сити поема изцяло разходите по медицинските грижи на сержант Иванов. Въпреки това семейството му ще се изправи пред допълнителни финансови затруднения, свързани с лечението и дългия процес на възстановяване.

Сред очакваните разходи са временната невъзможност на съпругата му да работи, необходимостта от детегледачка за децата им, както и други непредвидени разходи. В подкрепа на семейството колегите на Иванов от полицията в Атлантик Сити са организирали дарителска кампания в платформата GoFundMe.

От асоциацията изразяват благодарност към медицинския екип, който се грижи за ранения полицай, както и към всички, които са проявили съпричастност и подкрепа.