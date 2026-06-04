Израел и Ливан се споразумяха да продължат спирането на огъня

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Израел и Ливан се споразумяха да продължат прекратяването на огъня, предадоха Франс прес и ДПА.

Решението бе взето на продължили два дни преговори във Вашингтон между израелска и ливанска делегация с посредничеството на САЩ, съобщава БТА.

"Хизбула" не участва в поредния кръг дискусии в американската столица във вторник и сряда. В съвместно изявление, публикувано от Държавния департамент на САЩ, двете страни обаче призовават за пълно прекратяване на атаките, извършвани от проиранското ливанско движение, и за изтегляне на неговите бойци на север от река Литани, която тече успоредно на израелската граница, приблизително на 30 километра на север.

Ливанската държава сама по себе си не е страна в конфликта, но на практика има твърде ограничен контрол върху "Хизбула", отбелязва ДПА.

Споразумението също така предвижда създаването на "пилотни зони за сигурност", върху които ще имат контрол само ливанските въоръжени сили. Всички "недържавни въоръжени" групи, ще бъдат изключени, се казва в изявлението в явна препратка към "Хизбула".

Текстът не съдържа подробности как ще бъдат създадени тези зони. Освен това не се уточнява дали това продължаване на прекратяването на огъня, подобно на предишните пъти, е с конкретен срок, посочва ДПА.

"Тези стъпки ще позволят напредък към всеобхватно споразумение за мир и сигурност", изразяват обаче увереност Израел, Ливан и САЩ.

Предвидено е преговорите за такова споразумение да започнат през седмицата от 22 юни, отбелязва АФП.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп призова преговорите за Ливан и Иран да бъдат разделени.

"Малко разтревожен" съм от факта, че военните действия на Израел срещу "Хизбула" в Ливан забавят мирните преговори с Иран, каза по-рано вчера Тръмп.

Военните действия продължиха и вчера, като най-малко шестима души бяха убити при израелски удари в Южен Ливан. Израелската армия, от своя страна, прехвана дрон и два снаряда, изстреляни от "Хизбула".

Тази сутрин в Северен Израел отново бе обявена тревога заради вражески безпилотен летателен апарат, съобщи армията, цитирана от АФП.

Инцидентът вече е приключил, като няма пострадали хора. Израелската армия обяви тревога и във връзка с втори предполагаем дрон, която обаче се оказа фалшива.

Междувременно още един спасител от свързания с проиранското движение Ислямски здравен комитет бе убит при израелски въздушен удар по линейка в Южен Ливан, съобщи Министерството на здравеопазването, цитирано от Националната новинарска агенция (ННА).

Това е четвъртото нападение срещу медици в Ливан за едно денонощие, отбеляза ННА.

Повече от 3500 души бяха убити, а над 10 хиляди - ранени, в страната след възобновяването на военните действия между Израел и "Хизбула" на 2 март, по данни на Министерството на здравеопазването на Ливанската република.