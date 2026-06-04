Марко Рубио притеснен от ескалация на войната в Украйна

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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио изрази безпокойство заради "риска от ескалация" на войната между Русия и Украйна, по-конкретно заради нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят удари дълбоко навътре на руска територия, пишат Франс прес и БТА.

Рубио каза това по време на изслушване в Камарата на представителите вчера - деня, в който украински дронове поразиха военни и енергийни обекти в Санкт Петербург - броени часове преди началото на годишния международен икономически форум във втория по големина руски град.

"Това, което се промени през последните месеци, е, че Украйна става все по-ефективна при нанасянето на удари на далечни разстояния дълбоко навътре на руска територия", уточни държавният секретар на САЩ пред комисията по външни работи към долната камара на Конгреса. "Мисля, че това е едно от нещата, които ни напомнят защо е важно да се опитаме да сложим край на тази война, ако можем, защото рискът от ескалация е реален, по-реален, отколкото беше преди две години", добави той.

Рубио изрази готовността на Съединените щати "да играят всяка възможна роля в този контекст за възстановяване на мира". "На този етап нито една от страните, особено Русия, не е склонна да направи необходимите отстъпки за възстановяване на мира", отчете в същото време той.

Това е първата реакция от страна на САЩ след размяната на удари между Русия и Украйна през последните дни, отбелязва АФП. Рубио беше изслушан в продължение на часове в Конгреса вчера и днес, но темата за тази война до голяма степен беше пренебрегната за сметка на конфликта в Близкия изток.

Най-малко 23 души бяха убити в столицата Киев и източния град Днепър при масираната руска атака срещу Украйна завчера.

Размяната на удари продължи и вчера, когато властите в двете страни съобщиха за нови жертви.

Руски обстрел по Краматорск, в източната Донецка област, причини смъртта на трима цивилни.

Един човек бе убит при поразяването на жилищен блок в южния украински град Херсон от руски дрон.

Украинска атака с безпилотни летателни апарати взе една жертва - кранист, в пограничната руска Брянска област.

Осем цивилни бяха убити, а 12 - ранени, при аналогично нападение срещу пътнически автобус в окупираната от Русия част от Донецка област.