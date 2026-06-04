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Гърция изпрати дипломатически демарш до Украйна заради морски дрон, открит край Лефкада

Бойка Атанасова, Атина

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Гърция Снимка: pixabay

Гърция изпрати официален дипломатически демарш до Украйна във връзка с морския дрон, открит край бреговете на остров Лефкада, съобщи говорителят на гръцкото външно министерство Лана Зохиу по време на брифинг за дипломатическите кореспонденти.

Гръцкият посланик в Киев е връчил съответния демарш на украинското външно министерство, като Атина очаква официален отговор от украинска страна.

Случаят е от 8 май, когато рибари откриха безпилотно морско устройство край бреговете на Лефкада. Дронът беше изтеглен до пристанището и предаден на гръцките власти за проверка.

По-късно министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас заяви, че устройството е с украински произход и определи случая като сериозен.

Според гръцкото външно министерство в демарша се изразява несъгласие с присъствието на въоръжено безпилотно морско средство в гръцки териториални води и се отправя искане за официални разяснения от украинската страна.

Говорителят на министерството подчерта, че Гърция продължава да подкрепя усилията за постигане на справедлив и устойчив мир в Украйна, като същевременно настоява за спазване на международното право, свободата на корабоплаването и защитата на морската среда.

От гръцкото външно министерство посочиха, че след получаване на официален отговор от Киев ще бъдат оценени следващите дипломатически стъпки.

До момента няма официална реакция от страна на украинските власти по случая.

Гърция Снимка: pixabay

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