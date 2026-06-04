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Рубио: САЩ постигна победа във войната срещу Иран

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Марко Рубио СНИМКА: Ройтерс

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио увери, че страната е постигнала победа във войната срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Рубио каза по време на изслушване в Конгреса, че големите операции срещу Ислямската република са приключили, въпреки възобновяването на военните действия.

"Вече не нанасяме продължителни удари в Иран, за да отслабим въоръжените им сили, защото операция "Епична ярост" завърши", каза днес държавният секретар на САЩ в комисията по външни работи към Камарата на представителите.

Вчера той заяви по време на по време на друго изслушване в Конгреса - този път в Сената, че "войната е приключила".

Рубио имаше предвид американските бомбардировки, започнали на 28 февруари, и сключеното на 8 април прекратяване на огъня, което е много крехко, посочва АФП.

"Що се отнася до това кой е спечелил, мога да ви кажа следното: ние определяме това. Определяме победата като унищожаване на тяхната отбранителна индустриална база, значително намаляване на ракетните им установки, значително намаляване на запасите им от дронове, и ние постигнахме всички тези цели, освен че унищожихме това, което е останало от техните военновъздушни сили, и унищожихме целия им конвенционален флот", каза държавният секретар републиканец.

Членове на комисията от Демократическата партия обаче разкритикуваха тази негова оценка, като посочиха възобновяването на сблъсъците между САЩ и Иран, иранските удари по Кувейт и факта, че Ормузкият проток остава блокиран.

Марко Рубио СНИМКА: Ройтерс

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