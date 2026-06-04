От 1 юли 2026 г. наемите в Кипър ще се плащат само по електронен път

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От 1 юли 2026 г. всички наеми за недвижими имоти в Кипър ще трябва да се плащат единствено чрез електронни платежни средства, напомни Данъчна служба на страната в официално съобщение.

Новото изискване е част от данъчната реформа и е регламентирано в член 48А от Закона за установяване и събиране на данъци.

Съгласно разпоредбите плащанията на наеми ще могат да се извършват чрез банков превод, дебитна или кредитна карта или друго признато електронно средство за плащане.

Мярката ще се прилага за всички физически и юридически лица, независимо от размера на наема и предназначението на имота.

От Данъчната служба уточняват, че собствениците на имоти и всички лица, които получават доходи от наем на недвижима собственост в Кипър, няма да могат да приемат плащания по друг начин освен чрез предвидените електронни средства.

Според властите промяната цели да повиши прозрачността на сделките с недвижими имоти, да улесни проследяването на плащанията и да ограничи укриването на доходи от наеми.

Новата мярка е част от по-широките усилия на Кипър за модернизиране на данъчната система и засилване на контрола върху финансовите транзакции в страната.