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Първият конвой на „Ангелите на ада“ пристигна от България в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

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СНИМКА: Уикипедия

Първият конвой от членове на международния мотоклуб „Ангелите на ада", пристигащ от България, вече се движи към Игуменица, където от 5 до 7 юни ще се проведе международна среща на организацията.

Според гръцките медии мотористите са преминали гръцката граница в сряда следобед и от самото си влизане в страната се намират под дискретното, но постоянно наблюдение на гръцката полиция.

Властите са въвели засилени мерки за сигурност в района на Дрепано край Игуменица, където ще се състои събитието. В операцията участват специализирани звена за борба с организираната престъпност, служители от отделите за борба с наркотрафика, местни полицейски сили и представители на бреговата охрана.

По информация на гръцките медии в района са командировани и служители от Атина, които ще извършват проверки на лица, представляващи оперативен интерес за службите.

Очаква се в следващите дни в Игуменица да пристигнат още участници както по суша през Балканите, така и с фериботни линии от Италия.

Гръцките власти подчертават, че целта на предприетите мерки е да се гарантира общественият ред и безопасността по време на международната среща, която ще постави област Теспротия под засилено полицейско наблюдение през целия уикенд.

Hells Angels Motorcycle Club е основан през 1948 г. в американския щат Калифорния от ветерани от Втората световна война и любители на мотоциклетите. През десетилетията клубът се разраства и днес има структури в десетки държави в Европа, Северна и Южна Америка, Австралия и Азия.

СНИМКА: Уикипедия

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