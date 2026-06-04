Ислямистите в ДР Конго убиха 16 души край огнище на ебола

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Най-малко 16 души са убити при ислямистка атака в Демократична република (ДР) Конго близо до огнище на ебола, съобщи Ройтерс, като се позова на говорител на армията.

Нападението е било извършено във вторник вечерта в село Мбау в размирната източна провинция Северно Киву. Атаката е дело на Съюзените демократични сили (СДС), признали върховенството на джихадистката групировка "Ислямска държава". СДС са създадени в съседна Уганда, пише БТА.

Близо до мястото на нападението са били установени четири случая на ебола - по два в градовете Бени и Ойча.

СДС убиха 16 души - 15 цивилни и един войник, при атака в Бени през уикенда.

От началото на тази епидемия от ебола в ДР Конго са потвърдени 344 случая на заразното заболяване, 60 от които са с фатален изход, по данни на Световната здравна организация. Доказани случаи на ебола има и в Уганда.