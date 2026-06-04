Иран: Няма никакъв напредък в преговорите със САЩ

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че засега няма видими резултати от преговорите със САЩ за слагане на край на конфликта, пишат Франс прес и БТА.

"Връщането на масата за преговори е обусловено от гарантиране на правата на иранския народ, прекратяване на войната в Ливан и намаляване на напрежението в региона", каза вчера Арагчи в интервю за ливанската телевизия "Ал Маядин". Той отбеляза, че са разменени съобщения за необходимостта от слагане на край на израелските удари в Ливан, но добави, че в хода на преговорите не е постигнат "никакъв осезаем напредък".

Евентуална атака в Бейрут ще доведе до "възобновяване в голям мащаб на войната" в Близкия изток, предупреди иранският външен министър.

По-рано тази седмица израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди, че въоръжените сили на страната му ще нанесат удари по южните предградия на ливанската столица, които са бастион на "Хизбула", в случай че проиранското движение продължи обстрела си срещу Израел.

Иран ще отговори "решително и пропорционално" на всяко американско или израелско нападение, като ще ги "накара да съжаляват", предупреди междувременно иранският главен преговарящ - председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф.

В изявление в социалната мрежа Екс Абас Арагчи също спомена за "решителен отговор" в случай на нови "враждебни действия". Той защити иранския обстрел по Кувейт, като, без да даде подробности, ги нарече "удари при самозащита по обекти, които на Съединените щати е разрешено да използват за атакуване на цивилни кораби и нарушаване на прекратяването на огъня".

Също вчера, по време на изслушване в Конгреса на САЩ, държавният секретар Марко Рубио каза, че големите операции срещу Ислямската република са приключили, въпреки възобновяването на военните действия. Той дори спомена, че Съединените щати са постигнали победа срещу Иран.