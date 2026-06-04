23% от токът в Европейския съюз вчера - от вятърни централи

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Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 22,8 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, пише БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 18,7 процента от общото количество електроенергия (1259 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 4,1 процента (277 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (83 процента), Ирландия (53,8 на сто) и Нидерландия (47 процента). В България делът е 0,5 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (471 гигаватчаса), Франция (233,8 гигаватчаса) и Испания (114,4 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,8 гигаватчаса.