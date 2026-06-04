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Литва е готова да приеме американско ядрено оръжие

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Робертас Каунас снимка: Официален профил във фейсбук

Литва води преговори със Съединените щати за евентуално разполагане на американски ядрени оръжия на своя територия, съобщи във вторник министърът на отбраната на страната, съобщава "Политико".

„Разговорите продължават", заяви пред журналисти министърът на националната отбрана Робертас Каунас. Преговорите се водят на фона на намеренията на Вашингтон да намали военното си присъствие в Европа, което поражда опасения за възникване на сериозни пропуски в сигурността на съюзниците от НАТО.

„Литва със сигурност не стои настрана", добави Каунас.

Конституцията на балтийската държава забранява разполагането на оръжия за масово унищожение на нейна територия, но президентът Гитанас Науседа вече загатна възможността за промяна на основния закон, позовавайки се на настоящите рискове за сигурността.

Според публикация на „Файненшъл таймс" от тази седмица, американски представители водят разговори за разполагане на ядрени бойни глави и бомбардировачи в страни от източния фланг на НАТО. В момента американски ядрени оръжия се съхраняват във военни бази в Германия, Белгия, Италия, Турция, Нидерландия и Обединеното кралство.

Преговорите съвпадат с планираното изтегляне на около 1000 американски военнослужещи от Литва. Каунас уточни, че нова ротация на американски военен персонал в балтийската страна остава „в процес на преглед" от страна на Вашингтон, като допълни, че общото намаляване на американските сили в Европа е довело до „преразглеждане на регионалното разположение".

Робертас Каунас снимка: Официален профил във фейсбук

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