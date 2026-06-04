Израел се кани да продължи операциите в Ливан въпреки примирието

Израел ще продължи операциите си в Южен Ливан, а ливанските жители, принудени да напуснат домовете си, няма да могат да се върнат, заяви министърът на отбраната Израел Кац, пишат Ройтерс и БТА

Коментарите му дойдоха ден след като Ливан и Израел заявиха, че са се споразумели да приложат примирие по време на преговорите във Вашингтон. Сделката зависи от прекратяване на огъня от страна на военната групировка "Хизбула".

Войските на Израел ще останат в т.нар. зона за сигурност в Южен Ливан, включително в района на замъка Бофорт – 900-годишна крепост, която Израел превзе в събота. Израел ще продължи да "разрушава терористичната инфраструктура в района", като има "свобода на действие, подкрепена от Съединените щати, да нанесе удари в Бейрут в отговор на атаки срещу израелски населени места и територия".

Ливан и Израел се споразумяха вчера за ново, подкрепено от САЩ, примирие в Ливан. Те бяха се споразумяли по-рано за прекратяване на военните действия през април, което след това беше удължено през май, но насилието продължи.