Човек е загинал, след като украински дрон удари пътнически влак в Крим

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Един човек загина, а трима бяха ранени, след като украински дрон удари пътнически влак в Крим, съобщи днес назначеният от Русия губернатор на полуострова Сергей Аксьонов, пишат Ройтерс и БТА.

"Един човек загина и още трима бяха ранени в резултат на атака на вражески безпилотен летателен апарат срещу влак, пътуващ от Азовск към Керч. Спешните служби са на място. Съболезнования на близките на загиналия. Сила и бързо оздравяване на ранените. Властите ще окажат цялата необходима помощ и подкрепа", написа Аксьонов в Телеграм.

По-рано днес Русия съобщи и за жертви при удар над нежилищна сграда.