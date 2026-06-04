ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министърът на правосъдието Николай Найденов ще се ...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22975568 www.24chasa.bg

Човек е загинал, след като украински дрон удари пътнически влак в Крим

960
СНИМКА: Pixabay

Един човек загина, а трима бяха ранени, след като украински дрон удари пътнически влак в Крим, съобщи днес назначеният от Русия губернатор на полуострова Сергей Аксьонов, пишат Ройтерс и БТА.

"Един човек загина и още трима бяха ранени в резултат на атака на вражески безпилотен летателен апарат срещу влак, пътуващ от Азовск към Керч. Спешните служби са на място. Съболезнования на близките на загиналия. Сила и бързо оздравяване на ранените. Властите ще окажат цялата необходима помощ и подкрепа", написа Аксьонов в Телеграм.

По-рано днес Русия съобщи и за жертви при удар над нежилищна сграда.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание