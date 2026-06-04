Кипър влиза в европейската въздушна противопожарна защита

Кипър става част от европейската въздушна противопожарна защита, съобщават електронното издание на кипърския вестник "Филелефтерос" и БТА.

На територията на Република Кипър ще бъде създаден противопожарен център CRAFS (Cyprus Regional Aerial Firefighting Station / Cyprus Hub), в който ще бъдат разположени шест самолета. В центъра ще има и пожарникари от европейските държави, които да участват в акции по потушаване на пожари в региона.

Целта е да се подобри противопожарната готовност в Южното Средиземноморие.

Самолетите, които ще бъдат разположени в Кипър, са тип Air Tractor. В центъра ще се осъществяват учения за професионална противопожарна защита с цел обмяна на опит и подобряване на практическите действия.

Европейският съюз се подготвя за периода на горските пожари, който вече започва по-рано и с по-катастрофални мащаби. За целта ЕС финансира и координира развитието на мрежа от летателни средства, огнеборци и система за бърза реакция, отбелязва "Филелефтерос".

Готовност да се включат в гасенето на пожари в рамките на европейската мрежа имат 22 самолета и пет хеликоптера. На разположение са общо 777 огнеборци от 14 европейски държави. Те ще бъдат разположени в райони с висок риск в Кипър, Гърция, Италия, Франция, Испания и Португалия. Това е най-големият брой пожарникари от началото на европейската програма за взаимопомощ при овладяването на пожарите, стартирала през 2022 г.

Сформиран е и екип от 22 специалисти от страните членки ЕС, представители на Координационния център за спешен отговор (ERCC) и учени от европейската научна мрежа за природни бедствия "Аристотел", който ще работи от 15 юни до 18 септември 2026 г. Екипът денонощно ще следи метеорологичните прогнози, научните анализи и сателитните снимки на рисковите райони и ще оказва подкрепа за решенията на терен.