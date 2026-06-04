Криза с боклука в Куба - няма гориво за сметосъбиращите камиони

Криза с боклука настъпи в Куба, където от месеци тротоарите са превърнати в сметища с гниещи боклуци, пишат Асошиейтед прес и БТА.

Жителите на Хавана - където живеят 2 милиона от близо 10-те милиона жители на Куба - се сблъскват с купчини боклук на почти всеки ъгъл на града. Ситуацията се влоши, след като енергийната блокада на САЩ предизвика прекъсвания на тока, недостиг на вода и криза с горивото, което доведе до спиране на работата на държавните камиони за боклук.

Жителите започнаха да изгарят отпадъците по улиците, което предизвика тревога сред здравните власти заради потенциално токсичния дим от тях. Те се страхуват, че през следващите месеци ситуацията само ще се влоши, тъй като летните жеги се засилват и започва и сезонът на ураганите. Според най-новите налични данни на общината, към юли миналата година Хавана произвеждаше ежедневно твърди отпадъци, равни на около 12 олимпийски басейна. Дори тогава общинските служби събирали едва 57% от боклука.

Кризата принуди граждански инициативи да организират почистване на кварталите. Например, една от инициативите събира предварително сортирани битови отпадъци, докато други членове на проекта метат улиците. След това те продават суровини за рециклиране като алуминий и стъкло, преработват остатъците от храна за хранене на добитъка и поставят останалите отпадъци в контейнер за по-късно транспортиране до депо за отпадъци.

„Неправилното управление на твърдите битови отпадъци“ е определено като основно екологично предизвикателство в националната стратегия на Куба, заяви Одалис Гойкочеа, служител в Министерството на науката, технологиите и околната среда. Сега, предупреди Гойкочеа, настоящата ситуация със събирането на боклук, съчетана с повишаващите се температури и предстоящите дъждове, може да влоши положението. Жегата и влагата заплашват да предизвикат разпространение на мухи и комари, пренасящи болести.