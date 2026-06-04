ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Миротворец от ООН е загинал след взрив на мина в Л...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22976115 www.24chasa.bg

ЕС си осигури спешни доставки на експериментален медикамент за потенциално лечение на хантавирус

812
ЕС Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Първите дози от експериментален препарат за антивирусно лечение на инфекция с хантавирус са били изпратени към Франция, Испания и Нидерландия, съобщи днес Европейската комисия, цитирана от Ройтерс.

На фона на липсата на конкретно лечение при инфектиране с хантавирус Европейската агенция по лекарствата идентифицира фавипиравир като най-добрият кандидат за употреба при клинични изпитания или протоколи за т. нар. състрадателна или милосърдна употреба, се казва в изявление на Комисията.

Японската компания „Фуджифилм Тояма Кемикъл" е дарила 1400 таблетки фавипиравир, поръчани от Франция, Испания и Нидерландия.

ЕС ще задейства процедури за спешни обществени поръчки за осигуряване на още дози, ако през следващите седмици бъдат потвърдени още случаи на хора, заразили се с хантавируса.

Към този момент 13 души са дали положителен тест за инфекция с хантавирус, свързана с огнището на круизен кораб. Те получават лечение в Нидерландия, Франция и Испания, както и в Швейцария, САЩ и Република Южна Африка, пише БТА.

По оценки на Световната здравна организация до 100 000 души годишно се заразяват с пренасяния от гризачи хантавирус. Инфекцията има потенциала да бъде смъртоносна в зависимост от конкретния щам, въпреки че не се предава лесно от човек на човек.

Трима души починаха след откриването на огнището на круизния кораб.

ЕС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание