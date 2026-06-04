ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Миротворец от ООН е загинал след взрив на мина в Л...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22976153 www.24chasa.bg

12 чужденци са сред загиналите при пожар в хотел в Делхи

720
Хотелът в Делхи в който е избухнал пожара Снимка: Ройтерс/ Bhawika Chhabra

Индийските власти заявиха, че започват проверки за спазването на противопожарните правила, след като при пожар в хотел в Делхи вчера загинаха 21 души, предаде Ройтерс.

Сред загиналите има 12 чуждестранни граждани. Според медийни съобщения загиналите чужденци са от Бангладеш, Нигерия, Мозамбик и Либерия, пише БТА.

По случая започна наказателно разследване и собственикът на сградата бе арестуван, заяви полицията.

Казано бе, че ще бъдат взети мерки срещу всички къщи за гости и други учреждения, които не спазват нормите за противопожарна безопасност.

Хотелът в Делхи в който е избухнал пожара

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание