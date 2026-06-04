12 чужденци са сред загиналите при пожар в хотел в Делхи

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Индийските власти заявиха, че започват проверки за спазването на противопожарните правила, след като при пожар в хотел в Делхи вчера загинаха 21 души, предаде Ройтерс.

Сред загиналите има 12 чуждестранни граждани. Според медийни съобщения загиналите чужденци са от Бангладеш, Нигерия, Мозамбик и Либерия, пише БТА.

По случая започна наказателно разследване и собственикът на сградата бе арестуван, заяви полицията.

Казано бе, че ще бъдат взети мерки срещу всички къщи за гости и други учреждения, които не спазват нормите за противопожарна безопасност.