12 чужденци са сред загиналите при пожар в хотел в Делхи

Индийските власти заявиха, че започват проверки за спазването на противопожарните правила, след като при пожар в хотел в Делхи вчера загинаха 21 души, предаде Ройтерс.
Сред загиналите има 12 чуждестранни граждани. Според медийни съобщения загиналите чужденци са от Бангладеш, Нигерия, Мозамбик и Либерия, пише БТА.
По случая започна наказателно разследване и собственикът на сградата бе арестуван, заяви полицията.
Казано бе, че ще бъдат взети мерки срещу всички къщи за гости и други учреждения, които не спазват нормите за противопожарна безопасност.