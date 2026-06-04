Австралийски съд забрани на 63-годишен мъж да търси контакти с норвежката принцеса, тя учи в Сидни

Австралийски съд забрани вчера на 63-годишен мъж да търси контакти с норвежката принцеса Ингрид Александра, която учи в университет в Австралия, или семейството ѝ за период от две години, предаде Асошиейтед прес.

Дейвид Джеймс Кук се яви пред съда, където му беше наложена двегодишна Заповед за предотвратяване на насилие, забраняваща му да влиза в кампуса на университета в Сидни, да използва онлайн търсачки, за да получава информация за 22-годишната принцеса, или да се свързва с нея или със семейството ѝ.

Целта на налагането на подобна мярка е да се попречи на дадено лице да употреби насилие, заплахи или тормоз срещу друг човек.

Кук заяви пред репортери на излизане от съда, че заповедта се дължи на пощенска картичка, която изпратил на Ингрид. „Изпратих й картичка, в която просто помолих за приятелство, това е всичко", каза той. „Не исках умишлено да я разстроя по какъвто и да било начин и не бих направил такова нещо. Тя е мил човек. Срещнах я случайно на едно събитие и след това ѝ изпратих картичката", добави той.

По-късно Кук бе обвинен и в нападение срещу фотограф, малко след излизането си от сградата на съда, който е получил леки наранявания, пише БТА.

Ингрид живее в университетски кампус в Сидни, откакто пристигна в Австралия миналата година, за да изучава международни отношения. Тя неотдавна се върна в Норвегия, за да посети майка си, която е тежко болна.